穀保家商林昱珉和潘文輝是陣中兩大王牌投手，今日由林昱珉在冠軍戰先發對上「老對手」平鎮高中，但投6.2局失4分(2自責)，成為敗戰投手，他賽後透露輸球相當不甘心，但接下來把目標放在木棒聯賽，今天輸的要在未來討回來。

林昱珉此戰主投6.2局被敲6安、失4分僅有2分自責分，另有5次三振，平鎮打者在得點圈有人時機會掌握度高，最後平鎮以6比0奪冠，賽後林昱珉認為此戰自己的球速及球進壘點不佳，「一直把球設定在外角，沒有往內角做攻擊，也有發現對手設定變速跟直球。」

這是林昱珉最後一屆黑豹旗，他知道與潘文輝兩人會扛下冠軍戰先發責任，兩人討論後決定即使林昱珉要連3天出賽也要先發，「昨天丟了1.1局其實不會太疲勞，沒有很大影響。」最後在投手丘上看著對手先馳得點，「我在上面時分數都失了，就盡力丟，不要留遺憾。」

林昱珉表示沒拿到冠軍心裡非常不甘心，「讓對手二連霸，接下來把目標放在木棒聯賽，今天他們打幾分，就要Double回去。」

(中時 )