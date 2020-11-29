男星高以翔去年11月，在深夜錄製陸綜《追我吧》時不幸猝死，享年35歲，消息讓親友及粉絲難以置信，而在本月27號，高以翔逝世滿一週年，粉絲自發性po文或到事發地點獻花，女友Bella則po文悼念，沒想到遭「吃屎名嘴」宋祖德批評，說Bella不知低調，痛罵：「請問高某是為國犧牲？」。

去年高以翔驟逝的消息，引發外界譁然，而女友Bella的存在隨著他的死訊一起曝了光，得知小倆口穩定交往多年，甚至論及婚嫁，讓人更感到不捨，在他逝世滿週年這一天，Bella在IG限時動態貼出藍色玫瑰照片，代表著一生摯愛與無限思念，沒想到抒發悲慟心情，竟然遭大陸名嘴宋祖德批評。

事實上去年高以翔逝世時，宋祖德便以「死了一個藝人，媒體狂歡了一個禮拜」為題，表示高以翔知名度不夠、作品也沒拿獎，甚至對社會沒什麼貢獻，批評「如果不是突然死了，有幾個人知道這人的名字？」，如今Bella在男友逝世周年po文哀悼，他又開轟，說她是無休止在佔用公共媒體資源。

宋祖德酸言：「請問高某是為國犧牲？那些為國犧牲的戰士們的女友或妻子，都十分低調，把哀悼默默藏在心裡」，指這些人都沒高調了，Bella更沒資格，說高以翔沒出意外的話，連他這個娛樂圈資深導演、作家、娛樂評論人都不知道這藝人，遑論其他人，酸嗆：「他對社會對國家有什麼貢獻？憑什麼讓這麼多公共媒體及公眾悼念他？」，而這些言論讓網友看了超火大，轟宋祖德才是蹭熱度，「你以為你是誰啊？」、「人家懷念人家的，關你什麼事」，還質疑他自褒資深，反問宋祖德拍過什麼經典的劇「我怎沒聽說過你」。

(中時新聞網)