吳宗憲29日主持中天綜合台《小明星大跟班》，這是他自受傷之後第一次與媒體見面，他提及傷勢已逐漸痊癒，「醫生當時說，從我交談無法判斷是否腦震盪，因為平常講話就ㄎ一ㄤ」。他曝旗下產品全賣光，不管是吸塵器、果膠、小情人麵還是喇叭等都斷貨，「年終我們公司是唯一加薪的，員工是我們最重要的資源，去年尾牙是在寒舍，前年萬豪，今年看疫情，不辦，錢就給員工，希望很快年終可以給到42個月，比照台積電」。

吳宗憲坦言28日因黃鴻升（小鬼）冥誕心很痛，他感嘆：「還好他最後的擁抱是跟我，兩個神經病在好熱的大樹下，在花蓮錄完影全身髒兮兮，我們對到眼，在那裡緊緊擁抱十幾秒，男人的十幾秒沒有真情很噁心，愛真的要及時。」他不捨地說：「很可惜沒跟他打到球。」

吳宗憲慶幸有與小鬼最後的擁抱。（中天綜合台提供）

最近因疫情颳起尾牙寒冬潮，吳宗憲表示：「我這十年不接台灣任何尾牙，今年有接非常好的兄弟，就一場，我現在也不接台灣跨年，我那麼貴，所以後來幾年去了東南亞、上海，今年還是在台灣，可以找我，價錢好商量，貴一點但划得來。」他曝女兒Sandy吳姍儒尾牙、廣告滿檔，「但她今年心情比較累，女生嘛，到了一個環節會變瓶頸，覺得怎麼每天都在工作，以前沒工作怎麼不喊？就是多給她一點時間」。

(中時 )