「2020全國三分鐘生科論文口說競賽」在科博館登場。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

如何用3分鐘加1張投影片，解說一個生科新知？由興大學與科博館合辦的「2020全國三分鐘生科論文口說競賽」在科博館登場，今年有30名選手參與全國總決賽。奪得第一名的台灣大學分子與細胞生物學研究所鄭子霖分享心得指出，短講跟論文報告不同，因時間很短，建議先講結論再說明細節，並用一般人熟悉的事物切入，比較會有共鳴。

中興大學29日指出，「全國三分鐘生科論文口說競賽」已連續舉辦6屆，鼓勵學生以3分鐘短講方式，介紹生科領域的研究成果，提升學生口語表達與科普傳播的能力。今年參賽主題涵蓋醫學、病毒、藥物開發、生態及動植物科學等。評審團為媒體與學研界資深工作者，針對主題選定、內容鋪陳、口條台風、觀眾現場反應加以評分，並提供精進的建議。

決賽中30名選手都展現穩健台風，競賽結果出爐，第一名由台灣大學分子與細胞生物學研究所鄭子霖，以「思覺失調症相關蛋白Dysbindin，竟然會影響視覺網路發育？！」主題奪得；第二名是清華大學醫學科學系馮家鳴，主題是「是盟友？是叛軍？糖皮質醇對乳癌的影響傻傻分不清楚」；第三名為成功大學心理所黃婉綾，主題是「CBD大麻二酚 喚回生存本能」。

冠軍得主鄭子霖分析，講解時利用一般人熟悉的事物切入，比較會有共鳴，並以獲獎主題「思覺失調症」為例說明，他即以電影「美麗境界」劇中的主角諾貝爾獎得主「納許」作為起頭，拉近聽眾的距離。鄭子霖強調，因短講能利用的時間很短，他建議先講結論，再說明細節。

(中時 )