有民眾在枋寮鄉新開村疑似二戰日軍遺址石頭營處，發現3顆未爆彈。（民眾提供／潘建志屏東傳真）

有民眾在枋寮鄉新開村疑似二戰日軍遺址石頭營處，發現3顆未爆彈，當地民眾聞訊到場拉布條抗議，高呼「捍衛生命、捍衛文化資產。」。（民眾提供／潘建志屏東傳真）

屏東石頭營發現未爆彈！生利能源公司在屏東枋寮鄉新開村附近開發光電場，發現疑似二戰日軍遺址石頭營，屏東縣議員蔣月惠、文史工作者及反對開發者要求停工保留，29日有民眾在當地碉堡附近發現3顆未爆彈，民眾估計，附近應該還會發現很多未爆彈。

29日上午劉先生及朋友爬山時，在石頭營碉堡附近發現2顆未爆彈，嚇得連忙通報軍方，軍方派出未爆彈處理小組將未爆彈移除，沒想到下午有民眾到該處會勘時，竟又發現1顆未爆彈。民眾表示，3顆未爆彈都很明顯的在地上，並非埋在土裡。

現場民眾表示，3顆未爆彈發現處，疑似都是光電場施工後傾倒的廢土堆中，似乎都是60迫擊砲彈。因為相隔才2公尺就發現3顆未爆彈，民眾猜測附近應該還很多未爆彈。

屏東縣議員蔣月惠說，如果拿金屬探測器到附近掃，應該可以找到一堆，為了人民生命安全，應立即全面停工。文史工作者及當地民眾聞訊也到場拉布條抗議，高呼「捍衛生命、捍衛文化資產。」要求廠商立即停工並加速文資審查。

民眾擔憂表示，如果改天廠商繼續挖到更大、更危險的未爆彈，可能會造成當地人的生命財產安全。也有民眾說，他家就在該地100公尺不遠處，未來如果下雨發生土石流，擔心會有未爆彈隨著流到住處。

縣府文化資產保護所長林洋助說，目前已經啟動文資審查，不過因為範圍太大，加上土地所有權分屬不同人，因此要花些時間才有辦法完成。至於未爆彈問題還未接獲通報，尚不清楚詳細內容。

(中時 )