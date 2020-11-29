台南市黃偉哲29日參觀「番社蔬果聯盟」合作社，體驗剝龍眼肉。（劉秀芬攝）

台南東山區青農林俊儀等人自組「番社蔬果聯盟」，合作提升農業經營效率及獲利，台南市黃偉哲29日參觀聯盟合作社，體驗剝龍眼肉食農活動，並與青農交流座談，肯定青農對新知、科技的應用，未來也將協助青農至高速公路休息站辦產銷活動，擴大市場通路。

「番社蔬果聯盟」是由林俊儀、王莨耿、林育賢、蘇俊波、林俊緯等5位青農組成，是農委會輔導的第3屆團體組百大青農，去年結合更多志同道合的夥伴成立東山產業生產合作社，目前經營面積達8公頃，另有逾2公頃的農地與嘉義大學園藝系合作，朝向取得全球產銷履歷驗證邁進，並已於去年通過全球良好農業規範(GLOBAL G.A.P.)的集團驗證。

農業局長謝耀清指出，東山區位於台南的「里山」地帶，除了作物多樣化，生態資源也極為豐沛，「番社蔬果聯盟」舉辦賞螢、夜觀、賞蝶等生態活動，進行蝴蝶、螢火蟲等生物棲息地營造，並在農田旁架設老鷹棲架友善猛禽，且密切與在地學校合作推動食農教育，合作的東山國小今年即獲得農委會頒發「食農教育傑出貢獻獎」。

「番社蔬果聯盟」除了一級生產表現亮眼，在二級加工方面，利用豐富多元的農特產品開發各式加工品，包含水果吐司、水果餅乾、蜂蜜蛋捲、米蛋酥、黑糖桂圓蛋糕、草莓便當、芒果便當等，還提供豐富的農村體驗、生態導覽等三級產業活動，讓農業發展更加多元，吸引消費者走訪鄉間，體驗農村地區生產、生活、生態的美好。

(中時 )