全球疫情迄今無減緩趨勢，縣府再招標採購16萬多盒口罩，盼在學期末前發給學生，對象包括教職員工。

今年新冠肺炎傳出時，雲林縣政府率先發口罩給幼兒園至縣立高中學生，1月22日先發一盒，10月間再發第2盒，小學三年級以下發的是幼兒口罩，共發出16萬2500多盒，耗資約810萬元。

全球疫情仍未受到控制，縣府教育處本月再招標明年度幼兒園至縣立高中生醫療口罩，額度仍是每人2盒，預計分兩梯次發，教育處盼下月就可發給學生，最遲在放寒假前。

教育處長邱孝文表示，除防範疫情外，東北季風季節縣內揚塵、境外汙染物移入的衝擊愈來愈大，他希望新採購的口罩愈早發愈好，目前各校仍維持上學前記錄體溫，小朋友對戴口罩也愈來愈習慣。

衛生局指出，雲林縣日前新增1確診個案，該個案入境即入住集中檢疫所，未涉足雲林縣，也無本縣相關接觸者。

縣長張麗善呼籲，12月1日起秋冬防疫專案啟動，出入醫療照護、大眾運輸、宗教祭祀、教育學習、觀展觀賽、洽公機關、生活消費、休閒娛樂等八大場所務必戴口罩，勸導不聽者將罰新3000元上至1萬5000元罰鍰。

雲林縣明年主辦全國中等學校運動會，防疫是一大挑戰，共有21項競賽，比賽場館目前如火如荼整修中，防疫物資也有備無患，邱孝文表示將添購口罩、酒精、額溫槍、熱感測儀。

(中時 )