香港女星朱茵在25年前的周星馳電影《西遊記》中飾演「紫霞仙子」，俏皮的眨眼迷倒眾生，堪稱最經典的一幕，她也成為許多粉絲心中的女神。近日，朱茵在抖音中重現單眼微笑，勾起眾多網友的回憶。

朱茵出道29年，即便8年前生下一女，外型絲毫沒留下太多歲月的痕跡，她日前拍了一支短音片，加入「閃光燈下的你」的特效，笑稱自己是「這條街最亮的仔」。

畫面中，她頂著俏麗短髮，五官依舊立體精緻，對著鏡頭放送兩次單眼甜笑，重現昔日紫霞仙子的經典表情，不僅讓許多網友沉浸在過往回憶，也大讚朱茵美麗依舊，「看姐姐妳，目不轉睛的那種」、「真的太好看了吧！」、「全世界最美的畫面」、「歲月不敗美人啊」、「紫霞仙子最近迷上這個了」。

朱茵對著鏡頭單眼微笑，還原紫霞仙子的經典一幕。（圖／微博@朱茵）

朱茵過往受訪表示，想要維持青春外貌，最重要的是保持正能量，心情開朗，人自然散發光采；平常注重清潔和防曬，進食順序也要注意，先吃菜再吃肉，最後才吃澱粉的習慣，可以避免發胖；另外她會將龍眼乾、枸杞、菊花等材料一起加熱水煮開，就是可以帶著喝的「養顏水」了。

(中時新聞網)