基隆市暖暖區源遠市場獲經濟部樂活市集二星評價。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市暖暖區源遠市場獲經濟部樂活市集二星評價。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府2016年斥資百萬元整修源遠市場外牆，當年獲「優良市場」一星認證，2020年再度榮獲經濟部樂活市集二星評價，此外，更有3店家獲二星、4店家獲一星名攤殊榮。

基隆市政府產發處長黃駿逸說，源遠市場位於基隆市源遠路，是暖暖地區唯一的公有零售市場，周邊計有海光一村、影劇新城及豐禾等大型社區，是暖暖地區重要的生活物品補給站，近年來市府積極改善市場結構安全、環境整潔及視覺呈現，讓民眾在安全且愉快的環境中消費，他強調，傳統市場蘊含的歷史記憶不該被忘記，會持續推動維護與蛻變。

源遠市場自治會主任委員林陳素英表示，非常開心能在經濟部全台各市場評鑑中獲得肯定，所有攤販都會持續秉持傳統市場誠實、勤勉的精神，也希望大家能夠多到源遠市場光顧，感受攤商的用心以及傳統市場的生命力。

市府為激勵在地青年投入創業，透過「青年創業孵育獎勵補助計畫」補助在地年輕創業家，提供創業營運補助金，協助宣傳、辦理市集活動、網路行銷等，盼年輕人回鄉創業，其中在市場內的「小市場咖啡」就是經由青孵計畫輔導進駐，且經營有成，在公有市場裡呈現新舊交織的魅力，許多外地遊客會前來消費、打卡朝聖。

(中時 )