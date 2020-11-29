2020年是大陸資本市場成立30周年，也是公募基金的第22個年頭，而今年募資規模「乘風破浪」，統計到10月底為止，大陸公募基金總規模攀升至18.31兆元（人民幣，下同），再創歷史新高，這也是公募全行業規模今年年內第7次刷新記錄高點。

觀察結構上，權益基金明顯是今年大陸公募基金規模增長最重要的推動力，相比去年底表現，混合型基金在10個月內規模增加近2兆元；股票型基金也出現超過5000億元增長，讓權益類基金合計增長達2.43兆元。而「股債蹺蹺板」效應也因此上演，債券基金規模反向連續6個月縮水，年內規模減少超過千億元。

根據大陸《證券時報》報導，儘管7月以來A股市場陷入震盪調整，但無論權益還是固收＋產品等產品之下，公募基金規模節節攀升，自今年8月以來已連續3個月創出歷史新高。

據中國基金業協會27日公佈2020年10月公募基金市場資料，顯示境內共有基金管理公司131家，包含中外合資公司44家，陸資公司87家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共12家、保險資產管理公司2家，合計管理的公募基金資產淨值合計18.31兆元。

(旺報 )