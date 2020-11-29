旅美好手林子偉今（29）日隨著「國泰MY WAY林子偉棒球精進計畫」返回故鄉那瑪夏進行公益活動，國泰也號召了十幾名熱情的國泰人壽志工大隊與運動網紅一輪，一起完成教堂廚房修繕工程與彩繪活動，林子偉捲起袖子一同參與修繕工程，並在佈告欄寫下自己的原民姓名，林子偉直言這對他意義重大，他真的非常開心能回饋家鄉。

「這是我自己真正的家鄉，是我最想回饋的地方。」來自高雄市那瑪夏區布農族部落的林子偉，今天繼續棒球公益之旅，他特別指定希望能回饋那瑪夏基督復臨安息日會民生教會，「這是我從小長大待的教會，裡頭有許多我以前的回憶，我奶奶也常常來這間教會參加活動，這次感謝國泰金控和我一起回饋教會、幫助當地。」

國泰與林子偉（中）一起前進那瑪夏，進行公益回饋之旅。（國泰金控提供／廖德修台北傳真）

國泰人壽高雄單位主任方惠觀說，聽到林子偉要到那瑪夏做公益，單位同仁踴躍報名，大家今天一大早就出發，那瑪夏是個美麗的地方，很高興有這個機會，和他一起修復及彩繪。那瑪夏民生教堂為當地社區許多居民信仰的依賴，今天的一筆一畫都會留在這個地方，非常的有代表意義，國泰會繼續挺棒球，發揮企業最大社會影響力。

教會的陳教士也說到：「子偉奶奶現在還是很常來這裡，我們大家都非常關心子偉，這次聽到子偉要回來，整個部落都非常開心，這次謝謝國泰跟子偉解決了教堂的廚房問題，也謝謝志工把教堂彩繪得很漂亮、很有活力。」

運動網紅一輪（右）與國泰志工協助那瑪夏布告欄彩繪。（國泰金控提供／廖德修台北傳真）

林子偉與國泰志工群完成了教堂廚房修繕工程，解決了長期漏水、動物進出問題，並修復部落傳遞重要資訊的布告欄，除了讓布告欄可以正常使用，也一起完成了布告欄彩繪工程，為那瑪夏部落增添美麗的色彩。

教會特別準備點心招待林子偉跟國泰志工，感謝他們的幫忙，運動網紅一輪也與國泰夥伴一同上山協助。曾到過很多地方運動的一輪是首次來到那瑪夏。她表示，能與林子偉一起到那瑪夏回饋、付出並完成這麼有意義的活動，真是難得的經驗，也會永遠記住那瑪夏這個地方。回去一定要跟朋友推薦，有空一定要來那瑪夏走走，重點是要順路來欣賞一下林子偉的親筆彩繪。

(中時 )