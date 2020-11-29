英國男星大衛普羅斯（Dave Prowse，又譯：戴夫普洛斯）因在《星際大戰》三部曲中，飾演反派達斯維達（Darth Vader）而聞名，不過現傳出他不幸病逝，享壽85歲。

大衛普羅斯曾是舉重運動員，因擁有強健體魄，在美國知名導演喬治盧卡斯（George Lucas）編導、1977年至1983年推出的《星際大戰》三部曲中，飾演頭號反派角色「黑武士」聞名，不過今傳出他病逝，享壽85歲。

大衛普羅斯因在《星際大戰》三部曲中，飾演反派「黑武士」聞名。(圖／達志影像)

而他的經紀人湯瑪斯（Thomas Bowington）證實噩耗，透露他短暫的患病後去世，並表示，「雖然他過去大多扮演反派、怪物聞名，但對於我，以及所有認識他並與他合作過的人來說，他是我們的英雄。」經紀公司也在推特上說：「對於全球數百萬的粉絲，我們有個心痛和遺憾的消息要宣布，大衛普羅斯已病逝，享壽85歲」。

大衛普羅斯雖然在《星際大戰》系列電影中飾演「黑武士」一角，但配音的其實是演員詹姆斯厄爾瓊斯 （James Earl Jones）， 大衛普羅斯過去受訪時曾透露，當年扮演黑武士時其實苦不堪言，第一次試戴頭盔就因尺寸不合動作受阻，劇組用了泡綿跟魔鬼氈，拍戲時依舊晃來晃去。

除了尺寸問題，大衛普羅斯也因在夏天拍戲卻得穿上一身又厚又不透風的黑武士戲服不斷飆汗，光是戲服重量就達40磅，在帥氣外表的背後，大衛普羅斯也分享，自己裡面其實只穿了一件T恤跟泳褲。

(中時新聞網)