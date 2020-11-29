新竹市盲人福利協進會今天下午也接力舉辦《來有樂，聽電影》口述影像電影欣賞會，提供視障朋友最佳的影片欣賞環境。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

每年12月3日是國際身障日，新竹市各身障團體提前在29日與新竹市議會、智障福利協進會共同所舉辦「有愛，無礙」行動無礙，同心齊步走活動，下午另有電影欣賞會，讓身障者共同走出家庭，體驗社群活動。

新竹市議會議長許修睿表示，新竹市致力打造人性化及無障礙空間，人行道整頓重整也為身心障礙朋友大開「方便」之門。後疫情時代，為滿足身心障礙朋友們渴望出遊的心，可以出外踏青、看展或電影，於是有了今天這個活動的發想。

許修睿說，對身心障礙朋友來說，首先要考慮的不是出遊的地方好不好玩，而是方不方便。 近年來，人權平等意識逐漸抬頭，以往較被忽視的無障礙空間也慢慢改善，希望讓身心障礙朋友能夠「行無礙」。

從新竹公園重新開園以來人潮不斷，為讓身心障礙朋友們也能輕鬆入園觀賞，新竹公園特設置無障礙坡道、出入口動線寬敞、園區道路平緩，讓身障者或行動不便者，也能暢遊新竹公園，是為行動不便者特別打造，並體驗無障礙友善環境。

另，新竹市盲人福利協進會今天下午也接力舉辦《來有樂，聽電影》口述影像電影欣賞會，提供視障朋友最佳的影片欣賞環境，鼓勵視障者走進電影院，以聆聽電影方式，體會電影的美妙。

(中時 )