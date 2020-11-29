大陸全國社會保障基金理事會近日發佈《全國社會保障基金理事會基本養老保險基金受託運營年度報告（2019年度）》，顯示截至2019年底，基本養老保險基金資產總額1兆767.80億元（人民幣，下同），當年度投資收益額663.86億元、換算投資收益率9.03％。

此外，截至2019年底，社保基金會已先後與22個省（區、市）簽署委託投資合同，合同總金額1兆930.36億元，均為委託期5年的承諾保底模式，實際到帳資金9081.77億元。

據《每日經濟新聞》指出，大陸基本養老保險基金自2016年12月受託運營以來，累計投資收益額已達850.69億元。中國社科院世界社保研究中心秘書長房連泉表示，目前一些結餘較多的省份只拿出部分養老金用於投資營運，隨著基本養老保險全國統籌的實施，未來養老金投資規模會進一步增大，投資收益額也會大幅增加。

該《報告》也指出，截至2019年底，基本養老保險基金資產總額1兆767.8億元。其中直接投資資產4054.01億元，占基本養老保險基金資產總額的37.65％；委託投資資產6713.79億元，占基本養老保險基金資產總額的62.35％。

(旺報 )