曾國城29日主持公視《一字千金妙筆生花行大運》首錄，邀主播群方念華、黃明明、李文儀、虞承璇、錢定遠、岑永康、徐展元與王顯瑜，分享年度代表字。曾國城認為自己的年度代表字是悶，「所有人的心情都被關在門裡面，我們失去了很多人，我也失去很多朋友」，他曝2個小孩遇疫情線上教學，美國學校的學費也沒打折，據悉一年學費共140萬台幣左右。談到親如兄弟的黃鴻升（小鬼）28日冥誕，他感嘆：「他37歲了，我就是在這個年紀結婚。」

曾國城表示：「我希望小鬼在這邊不要逗留太久，趕快進入六道輪迴，在人世間當孤魂野鬼沒有什麼意思，得不到供養，然後又跟我們不能產生連結，聽說那裡叫平行空間，不知道他用什麼方式去關心他所認識的每個人，我不知道他好不好，看到有人過世都說榮登極樂、駕鶴西歸，誰知道他坐到鶴了沒有？或是西方去到哪了？他極樂嗎？」字句充滿感傷。他認為受疫情影響，大家都學會及時行樂，「每個人多少都有，它會影響你對生活的安排，可能無緣無故失去太多，及時行樂的人會變多」。

方念華與帥氣兒子。（公視提供）

主播群一字排開，年度代表字都是分、慘、靠、唉等字，可見疫情對大家日常的影響，方念華表示自己的年度字是罩並笑說：「我兒子今天也有來，他還猜我很快淘汰。」她的帥氣兒子意外曝光，與媽媽非常神似。公視春節特別節目《一字千金妙筆生花行大運》，將於初一至初五晚上八點於公視播出。

曾國城與主播群出示年度代表字。（公視提供）

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