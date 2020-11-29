雞排妹鄭家純長相甜美，還擁有火辣身材，加上直率犀利的發言吸引不少粉絲，不只是在網路節目《深夜保健室》中暢談性愛話題，她平時也相當關注時事議題，日前她針對明倫社宅開放申請一事提出質疑，也意外曝光目前租屋的地理位置和金額。

明倫社宅26日已正式開放申請，其中一間44坪大的房間租金高達4萬5千元，引起熱烈討論。雞排妹28轉發相關文章「40500豪華社宅，入住後可以邀請朋友來睡8坪陽台，物超所值，真心不騙」，並透露自己住在大稻埕旁的河景第一排，「每月房租$43000含車位，實際43坪3+1房」。

雞排妹質疑明倫社宅租金過高。(圖/翻攝自雞排妹臉書)

她以自己的租屋處舉例提出疑問，「台北市明倫社會住宅，說市價8折怎會還要4萬？」貼文一出，大量網友湧入表達想法，雞排妹也一一回應，不少網友都認同此說法，「公宅要四萬房租，租得起這價位的還需要租房嗎」、「以社會住宅角度來論的話，一點都沒發揮到社會住宅的價值，又是一個柯文哲失敗的作品」

然而也有網友直嗆「因為那是新房子」、「雞排妹這邏輯不行呀。你自己想想，你用『你自己一個樣本取樣的數字』跟『整個區域算出來的數據』比較，合理嗎？」事實上，針對此事柯文哲也已回應，當初他有規定租金不能超過3萬元，是因設計太豪華才不得已提高價格，「這個回去要檢討」。

(中時新聞網)