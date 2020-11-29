桃園市一位人妻控訴，她在2017年8月間與楊姓男子離婚，同年12月時卻在前夫新歡的臉書頁面發現，新歡懷中抱著的嬰兒長的與楊男極相似。她眉頭一皺，才驚覺早在離婚前就已被他戴綠帽，人妻氣得向2人提告求償。法院結審後，認兩人侵權屬實，須共同賠償人妻20萬元。

據判決書指出，兩人自2008年結婚，直到2017年8月間離婚。人妻指控，同年底間她意外瀏覽到前夫新歡的臉書頁面，不看還好，一看不得了，人妻發覺新歡手中抱著一位嬰兒，而嬰兒的長相與前夫如同一個模子刻出來，但兩人僅離婚不到四個月，不管如何推論結果都指向楊男在離婚前就已對婚姻不忠。因此氣得向前夫及其新歡提告。

對此，許姓證人則狠打臉，2017年間人妻曾在廟裡告訴他「願意做小的」，而對於私生子一事，人妻也早已知情，甚至也與小孩一起聚餐過。另位黃姓證人也表示，在2014年間，曾在與人妻通電話時，聽到人妻說願意讓楊男把私生子帶回家，並自願做小的。

另外，人妻也曾在準備程序中，一度脫口說，「我知道楊男有帶我兒子去他住的地方看」，兒子也曾向她說「我有一個妹妹」、「爸爸跟別人結婚了」、「看到他們的結婚照」等。以此判定人妻在離婚前即知悉楊男在外通姦生女的事實。

法官審後認定，雖人妻早在離婚前就知道楊男通姦生女之事，但楊男通姦仍是事實，經查後發現腳踏兩條船的時間長達四年，甚至產下一子，實已嚴重破壞人妻的婚姻生活美滿，也使她因打擊而造成精神上重大痛苦，酌情後判楊男與新歡須共同賠償人妻20萬元。案經楊男上訴二審於12日駁回，全案定讞。

(中時新聞網)