竹北市農會「秋糧樂音揚．與糧共饗－在地好食糧有約活動」28、29日登場，推廣黑豆及在地小農生產的農特產品。（莊旻靜攝）

竹北市農會的黑豆霜淇淋入口即化，又帶有農會的黑豆風味。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

竹北市農會近年積極推廣雜糧轉作，其中以黑豆、甘藷為最大宗，為了使更多民眾認識國產黑豆，竹北市農會積極研發各項產品，包含黑豆醬油、黑豆漿、黑豆冰淇淋、黑豆吐司等，28、29日也舉辦「秋糧樂音揚．與糧共饗－在地好食糧有約活動」，提供鮮食雜糧食及相關加工品。

行政院農業委員會農糧署北區分署輔導竹北市農會推廣活動，農會也配合政府大糧倉計畫，致力於雜糧的栽培輔導及銷售，在黑豆之外的甘藷，也是大宗作物，加工產品如黃金地瓜粉、地瓜麵、地瓜米炊粉，也是熱銷商品。

新竹縣政府近年推動「在地產銷履歷大豆進入校園示範計畫」，由農會購置豆漿機，供應竹北地區8所學校所需每月約200公斤的黑豆，讓學生能夠在每周營養午餐喝到當日現磨濃純黑豆漿。

新竹縣政府明年也將擴大計畫，將有芎林及北埔等鄉鎮共23所學校加入，預計有2萬多名學童可享用黑豆料理。農業處表示，新竹縣大豆目前主要栽培品種為「台南5號」黃仁黑豆，以第2期作為主要生產期，栽培面積約105公頃，產量約210公噸，且全數通過產銷履歷驗證，均為非基因改造。

農業處長范萬釗說，以每校1500人為例，每周提供每名學童250毫升的豆漿，全校需375公升豆漿，需豆量為30公斤，每校1學期可使用約1200公斤大豆，而每人每餐食用學校自製豆漿的食材成本不超過2元，兼顧營養與食品安全。

竹北市農會「秋糧樂音揚．與糧共饗－在地好食糧有約活動」除有樂團表演外，也邀請在地小農烹煮在地雜糧的美味，包含肉燥黃金地瓜麵、生熟花生、黑豆冰淇淋等、黑豆潤餅等，不少民眾讚不絕口。

(中時 )