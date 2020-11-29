新竹家扶中心於園遊會中，表揚長期支持家扶的企業團體及義工，以及在逆境中仍正向成長的家庭。（莊旻靜攝）

新竹家扶中心2020年冬暖慈幼園遊會29日於新竹縣政府前廣場登場，共有108個攤位招待656戶扶助家庭，會中也表揚長期協助家庭的善心企業、義工，以及在逆境中仍能正向成長的自強家庭，新竹家扶中心主任沈俊賢表示，即使在疫情中，也有不少人伸出友誼之手，協助家扶繼續幫助有需要的家庭。

縣府、新竹家扶中心聯合企業、團體共同舉辦2020年冬暖慈幼園遊會，沈俊賢表示，因應疫情，使籌備過程更加艱難，但也因有各界人士熱情響應，使活動能順利舉辦、集結善念，共同為弱勢孩童灌注希望。

家扶扶幼委員詹金興也說，今年共有30名家扶孩子考上國立大學，他期望孩子們都有一技之長，能翻轉人生。擔任家扶認養人已26年的劉女士，在2002年因認養孩子而前往遊園會設攤，聚集家庭媽媽力量，也產生了媽媽家族的攤位，即使這些年來因應親人病逝等種種難關，劉女士均未缺席，也號召親友共同參與。

另名練姓男子同樣在26年前以新竹市慢壘運動協會及珍香餐廳為名，開始參與園遊會的贊助及設攤，近年餐廳交棒給媳婦，並以珍悅點心坊延續贊助及設攤，練男每年為家扶園遊會推銷的園遊券都有2、300張，也邀請親友共同加入家扶扶幼行列，讓愛傳承。

新竹縣副縣長陳見賢表示，縣長楊文科上任後，也提升社福預算，致力照顧老中青幼，他也感謝各界愛心團體，在面臨疫情衝擊，仍持續行善，照顧幼兒。園遊會中也表揚發一崇德慈善基金會、發一崇德嘉義慈善佛院、蔡敏龍、郭連壽以及豐山蔥油餅，長期以來提供物資、白米及餐券給扶助家庭，另也表揚6名優秀義工、4戶自強家庭。

(中時 )