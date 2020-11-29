外媒報導，美國國會眾議院將對一項限制中國企業，在美國證券交易所上市的跨黨派提案進行表決，其中有條款要求中企證明其不受政府控制。提案人表示，這樣做的目的是確保在美國交易的外國公司和美國公司一樣符合獨立審計要求。

環球網援引外電消息指出，「外國公司問責法」法案（第945條）將在12月2日按照限制眾議院辯論的簡化流程審議，允許不做任何修改，但需經出席並投票議員的三分之二同意才能通過。

該提案要求，如果一家公司不能證明其不受外國政府控制，或者美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）無法連續三年對其進行審計，則該公司的證券將被禁止在美國交易所交易。

共和黨主導的參議院在5月表決通過上述法案。現在眾議院安排通常用於無爭議事項的快速程序表決，表示該提案得到有條件的跨黨派支持。

對此，中國證監會有關部門負責人稍早表示，從法案以及美國國會相關人士的言論來看，該法案的一些條文內容直接針對中國，而非基於證券監管的專業考量，堅決反對這種將證券監管政治化的做法。

香港信報報導，據美國證券交易委員會（SEC）數據顯示，截至2019年底，中國有超過150家公司在美國各交易所掛牌，總市值達1.2兆美元。2020年以來中企在美招股集資額達120億美元。

(工商 )