台船公司新建造陽明海運編號1121貨櫃船28日進出塢泛水事件，公司董事長鄭文隆董事長於29日一早便邀集各相關單位主管，在其塢邊就如何對此事故採取有效正確積極地討論研商，要將影響的層面降到最低，預計三日內恢復正常工序。由於該船主機與發電機都還沒裝，因此船隻損害有限。

台船說明，高雄廠的船塢很大，建造時採併檔作業，也就是一次二條船併排一起施工，28日下午，因已完工的陽明1120船要出塢，故塢內開始注水，依慣常做法，併檔之另條未完成船亦同時進行浮船作業。

當日下午，塢門打開時，適逢滿潮，造成海平面與塢內水位高差異常變化，加上有船隻航行通過湧水，導致1121半完成船之艙內泛水及落墩偏移現象，幸好船隻重要機器設備都還未裝置，損害相當有限，公司表示帶船隻移回墩位後，將仔細檢查內部，重新清潔保養，需要更換的零配件也會做更換，重新購置的零配件有建造險可以申請理賠。

目前工程單位正緊急應變處理中，預計三日後恢復正常工序作業。

(工商 )