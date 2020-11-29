貿協攜手JETRO（日本貿易振興機構）於馬來西亞、越南開創合作商機，今年選定金屬加工、電子、機械等產業作為臺日合作媒合重點；11月兩地辦理線上媒合交流活動逾百場，促成多項合作案源，尤其是在RCEP簽定後，將朝打造臺灣、日本、東協三方生產組裝為主的「多核心、分散化」全球供應鏈模式前進。

其中，因應馬來西亞政府之「國家工業4.0政策」，如何數位轉型、智能製造等供應鏈調整需求，為當地臺日商關心的議題，共175家廠商上線參加研討交流會，含臺商丁元塑膠、陽明海運、高技工業，日商TOSHIBA、NEC、富士通等。透過視訊方式，貿協媒合當地17家臺商與10家日商，進行37場次視訊洽談，商談新的合作機會。

而在越南也明顯感受當地臺日合作需求增溫，尤其金屬加工產業，共有20家越南臺商及24家越南日商進行上百場媒合交流，包含臺商中鋼住金、越南精密、越一化工，日商本田、歐姆龍、夏普、虎牌等大廠參加。

JETRO胡志明市事務所表示，針對初踏入越南的日商來說，盼多與當地臺商交流，也希望透過雙方合作降低生產成本及風險，未來在越南的臺日合作案例有望逐漸增加。

此外，隨著全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）完成簽署，會員國之一的日本將透過遍及全亞洲的供應鏈，扭轉過去保護國內市場為優先策略，改以成長為目標，積極開拓海外市場，未來跨國貿易型態與條件，將以供應鏈合作關係與數位發展能力為關鍵。

貿協推動臺灣廠商積極參與亞太區域綿密的供應鏈網絡，利用臺日長期友好的經貿合作關係與貿易結構互補性，共同開發第三地商機，降低貿易成本並促進臺日技術合作。

尤其在疫情尚未平復之際，掌握臺日之間高階製造合作，從過去以日本生產組裝為核心的在地高階供應鏈，切換為與防疫部署超前、供應穩定較佳的臺灣合作，打造臺灣、日本、東協三方生產組裝為主的「多核心、分散化」全球供應鏈模式。

2017年起，外貿協會執行國際貿易局委託之「臺日共同拓展第三國市場」專案計畫，以加強臺日兩國合作，建立兩國企業合作平台，透過外貿協會客製化媒合成功的臺日合作案，包括AI系統研發、醫療設備通路布局、合資設廠等。

(工商 )