Gap南台灣首間outlet落腳義大購物中心，本周開幕打出首七日全面八折，加碼「黑五」優惠3件7折，激勵消費士氣，有望達成全年兩位數成長目標。

繼華泰名品城、林口三井outlet店之後，Gap開出義大門市店，且舉辦一系列「偽出國」主題活動，期間限定的「偽出國登機門」拍照打卡點，並推出2款義大限定布章作為紀念品，在200多坪的空間內除了有成人裝的空間，也規劃開放式的中島童裝區域，品項備貨齊全，可望提供南台灣消費者全新的購物體驗。

Gap集團近期甫新換全球CEO，因疫情衝擊，尤其同名品牌Gap北美市場幾近因封城暫時閉店，是否能與去年同期業績40億美元業績持平很難定論，相對集團旗下老海軍（Old Navy）、Athleta、香蕉共和國（Banana Republic）等其他品牌線受疫情衝擊不大，Gap台灣有別中國地區大幅閉店，仍積極拓展outlet店，且截至目前為止仍是成長階段。

(工商 )