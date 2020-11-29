秋冬防疫專案12月1日正式上路，所有入境旅客皆需檢附3日內核酸檢測陰性證明，才可登機返台，再加上農曆春節將至，預料桃園機場近日恐爆返國潮，外界擔憂將影響防疫，衛福部長陳時中今天坦承，近日國際疫情嚴峻，增加確診病患不可避免，我國只能嚴陣以待。

【現場直播】陳時中出席罕病獎助學金頒獎典禮｜2020.11.29

陳時中今（29）日出席「2020第十八屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮」，面對媒體詢問時坦言，印尼移工確診數暴增，陰性報告品質參差不齊，12月1日秋冬專案正式上路前，確診人數增加不可免，但目前國家醫療量能還算充沛。

國內新冠肺炎病例以境外移入為主，統計指出，新冠肺炎境外移入第一大國是美國，移工移入國印尼、菲律賓分居2、3，對於印尼籍移工近日確診人數大增，是否與難以防堵陰性報告造假有關，陳時中回應，相關報告確實參差不齊，也有造假可能，未來施打疫苗後的審訂，也是目前非常頭痛的問題。

至於日前有報導傳出，美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗下周將開始包機配送，英國並將從12月7日起開始施打，陳時中則表示，這只是傳言，目前沒有聽到相關訊息。

(中時新聞網)