What an inspiration 🙌



Sarah Fuller becomes the first woman to play in a Power 5 college football game.



(via @SECNetwork) pic.twitter.com/2hGXmcvBeK — ESPN (@espn) November 28, 2020

美國大學美式足球賽場出現歷史性的畫面，范德堡大學隊的踢球員因為新冠肺炎隔離中，因此在「五強聯盟（Power Five）」的比賽中，將踢球員任務交給女性選手富勒（Sarah Fuller），她成為第一位在五強聯盟出賽的女性，曾在一場比賽中擊敗過男球員的女網退役名將金恩夫人（Billie Jean King）也按讚。

目前大四的富勒之前就加入范德堡大學美式足球隊訓練，由於隊上幾位特別組球員因為新冠肺炎隔離中，富勒便被登錄在出賽名單中，她在下半場先發為范德堡隊開球，成為五強聯盟正式比賽第一位上場的女性球員，她踢出的球飛了30碼遠，不過可惜這場歷史意義重大的賽事並未替范德堡大學帶來好運，他們以0比41慘敗給密蘇里大學。

富勒對於自己成為創造歷史的一份子相當興奮，透過推特表示：「來創造歷史吧！」僅管這是富勒第一次在美式足球賽出賽，她卻是學校運動的熟面孔，10月11日才在女足比賽中首次以先發守門員身份上陣，上周日也才在東南聯盟賽事完成三次救球，幫助球隊拿下自1994年來首座東南聯盟冠軍。

金恩夫人曾在1973年一場比賽被稱為「性別大戰」的網球比賽中，擊敗男子選手瑞格斯（Bobby Riggs），她在推特寫道：「美式足球今天締造歷史，祝富勒好運。富勒是女子足球隊守門員，還穿上美式足球球衣，如果她出賽，就會是五強聯盟第一個出賽的女性球員。女性屬於運動競賽！」

(中時 )