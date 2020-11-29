我國今又新增3例境外移入確診，都是印尼籍移工，若連同前2天的確診個案，光是印尼籍移工就多達24位，指揮中心發言人莊人祥表示，多數印尼籍移工入境時都有附檢驗陰性證明，但由於各家採檢的方式不一，加上有可能發病時間點不同，所以相當難判斷檢驗報告的真偽，後續還有待秋冬專案12月1日上路後，才能進一步收集資料分析、評估報告真偽。

指揮中心的秋冬專案12月1日上路，將來無論是否為我國國民，入境均需檢附登機前3天的核酸檢測陰性證明，但未來究竟要如何查驗檢驗報告的真偽，指揮中心目前尚無對策，就連防疫指揮官陳時中都坦言，報告的真偽問題，確實相當讓人頭疼。

指揮中心發言人莊人祥以近期入境台灣確診的印尼籍移工為例，他說昨天確診的8名印尼籍移工中，其中7名都有附上檢驗陰性證明，但是只有1人是採核酸檢測的方式，另有5人是測血清抗體、1人是用快篩抗原檢測，3者的準確度不一，實在難以判斷書面報告的真偽。

莊人祥進一步說明，檢驗報告本來就是參考而已，而更需要去考量的其實是個案是何時進行檢測，何時開始發病，這些都要加以評估，有時候可能是個案處在發病後期，本來就容易有時陰時陽的狀況發生，況且國內也發生過多次初驗陰性，復驗陽性的病例，因此技術上來說也很難證實是當地的檢驗技術有問題。

針對檢驗報告的真偽，莊人祥坦言這是相當棘手的一塊，目前只能等待12月1日秋冬專案上路後，蒐集各國檢驗報告書來加以分析預防，或許未來就能夠判斷報告真偽，也歡迎新制上路後民眾向指揮中心加以檢舉。

莊人祥提醒，12月1日秋冬專案上路後，若持偽造的陰性證明被抓到，可依傳染病防治法第15條開罰1到15萬元，呼籲民眾勿以身試法。

(中時 )