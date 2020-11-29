娛樂8點半》在競爭激烈的演藝圈中，許多女明星為了生計或轉型，拍過性感寫真，尤其香港娛樂圈出了不少豔星，鄭文雅則是那年代第一個挑戰拍攝裸體寫真的人，在當時引發不少話題。

鄭文雅1979年參選香港小姐，一舉拿下冠軍和最上鏡小姐，因此進入演藝圈，而在當藝人前，鄭文雅其實是名運動員，還曾是1978至1980年全港女子跳高紀錄保持者，不只擁有體育天賦，就學時期，學業成績也一直名列前矛，是大家眼中的模範學生。

而鄭文雅踏入娛樂圈後，先主演了《出線》、《四口之家》、《少年黃飛鴻》等電視劇，後來轉往電影圈發展，像是《何必有我》、《飛躍羚羊》、《小生怕怕》、《異鄉故事》等，是大家較為熟悉的作品。

鄭文雅婚後退出娛樂圈，在其他領域表現出色。（圖／翻攝自東網）

特別的是，鄭文雅於1986年受邀擔任《花花公子》中文版創刊號封面女郎，同時出版半裸《鄭文雅寫真集》，在民風保守的當年可說是一大突破，讓她成為開創港姐和知名女星影裸體寫真的先河；另外，香港電影金像獎獎座的女神造型，原型其實就是鄭文雅，可見其相當風光，學過雕塑藝術的她，還曾參與金像獎獎座的設計，讓她被封為真正的「金像女神」。

而其實，早年還有一件事引起香港網友熱議，鄭文雅當時在宣傳主演電影《花心蘿蔔》，有工作人員為了博取關注，竟把她上廁所的劇照印在海報上，但照片就被外界認為有損港姐形象，使得鄭文雅遭到批評，一度掀起熱議。

後來，鄭文雅在1991年嫁給貿易商人虞哲輝，便退出娛樂圈，幫助丈夫打理生意，兩人結婚多年至今膝下無子，據悉，鄭文雅婚後提出不生孩子、不做飯的要求，虞哲輝直接答應她，夫妻倆現在不時一起參加活動，恩愛如初稱羨眾人。

值得一提的是，鄭文雅嫁豪門後，不是僅過著少奶奶的生活，她持續學習新事物，努力鑽研高爾夫球、攝影、陶瓷和書法等，不但代表香港出國比賽高爾夫，還當了高爾夫球教練，另外陸續推出3本攝影集，更常參與公益活動，不但多才多藝還人美心善，活出自己想要的樣子更有魅力。

(中時新聞網)