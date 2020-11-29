為協助中天新聞台不被關台，落實憲法第11條保障人民言論自由。和維護人民健康，反對瘦肉精進口。國家治理網路群組29日在自由廣場舉辦集會，呼籲民眾認清政府正在危害人民言論自由與身體健康，請求民眾自發性團結一起。（鄭任南攝）

執政黨近期開放萊豬進口，以及NCC日前做出決議不予中天新聞台續照等情事，引發爭議，今日部分民眾及民間團體自發至自由廣場前表達心聲及不滿。＜民智定＞版主蘇柏嘉表示，萊豬進口高達90％人民都反對，但綠營的不敢講話，現在只剩中天敢報導，因此要號召大家出來一起支持中天。

蘇柏嘉指出，《憲法》第11條保障了人民言論出版、廣播的自由權。今天出面支持中天，是因中天是良心、道地的事業，也認同中天理性中道、愛台灣、愛鄉土的理念。

蘇柏嘉說，今天支持中天，不只是支持頻道，也是不希望有媒體因為寒蟬效應而被國家滅掉。所以今天出來堅持維護中華民國的自由民主。

蘇柏嘉表示，含瘦肉精的美豬對人體有害，政府應該要傾聽人民的聲音，而不是直接下令進口，讓台灣人民遭受恐懼。萊豬一旦進口，加工製成水餃、香腸、滷肉飯等等，難以分辨。

蘇柏嘉指出，政府說進口後會再標示，但要怎麼標示？業者也不會那麼笨。而萊豬事實上是90％的人民都反對，但執政黨下了命令，綠營支持者敢怒不敢言，現在萊豬只剩中天會平衡報導。

蘇柏嘉說，現在每個人都要盡自己的力量，雖然個人力量小，但希望引起社會大眾注意，也希望前高雄市長韓國瑜聽到人民聲音，出來號召國人，一起支持中天和自由民主。

(中時 )