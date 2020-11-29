牛肉節活動現場還有青農市集，關廟小農展售15斤野生大山藥。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南牛肉湯及溫體牛料理聞名全國，已舉辦多年的牛肉節活動，29日在台南市善化區農會熱鬧登場，善化區農會準備千份50元銅板價的「鮮甜牛肉羹」供不應求，早上9點開賣20分鐘就完售，農會只好緊急加碼推出500碗，台南市農業局長謝耀清也到場幫忙分發牛肉羹。

謝耀清表示，台南市為重要牛肉產地，目前有養牛場158場，共2萬6657頭牛，養頭數約占全國17 ％，僅次於彰化縣及屏東縣。台南飼養的牛隻經合格屠宰場屠宰後，坊間店家即以溫體牛肉製做出鮮美料理，廣受消費大眾喜愛。

台南市政府更自2004年起舉辦「台南牛肉節」相關活動，經過多年來的宣傳推廣，已讓許多國內外遊客慕名而來，並成功在全國建立好口碑。為持續推廣台南國產牛肉並凸顯特色，以及建立群眾對台南溫體牛的信心與信任，今年活動特別以「作伙來呷犇」為主題，大力推廣台南國產牛肉。

今年活動民眾只要購買50元餐券就可以品嘗「鮮甜牛肉羹」，餐券上另附贈50元市集折價券，可以使用於青農、小農市集與農會展售館，只要單筆消費滿50元以上即可折抵使用，物超所值。現場還有廚藝教室、有獎徵答、童趣闖關，讓參加民眾有吃又有得玩。

(中時 )