馬來西亞華裔歌手Kimberley (陳芳語) 出道多年，曾參加《超級星光大道》踢館賽；歌唱實力堅強的她，雖然曾受合約問題困擾，在事業上受到些微影響，2018年參加實境節目《創造101》後，人氣再度飆升；同名專輯中的《愛你》在YouTube上，觀看次數更突破1億次。

時常更新IG的Kimberley，也不吝在上面分享自己與男友的甜蜜放閃日常。先前公開的比基尼性感照，讓不少網友讚這大尺度的辣照實在太狂，近日她更曬出一組一年前與現今的對比照，讓朋友都說是真愛。

Kimberley時常在IG曬與男友的放閃照 (圖/ IG / lekimberleyy)

Kimberley說，很多人看到她和albert的合照都會說是真愛。因為當時她不知道自己吃得太富豐，臉不知不覺變得超級圓，所以男友都會叫她「麵包超人」；後來因工作太忙的關係不小心瘦了，男友還說，其實有點想念她的肉。言語中充滿愛的閃光，這也讓許多粉絲說：「太閃了啦」、「我需要墨鏡」、「要一直幸福下去」、「眼睛好痛」。

粉絲直呼Kimberley與男友是速配的神仙情侶 (圖/ IG / lekimberleyy)

瘦身成功後的Kimberley，整體狀態比以前更好了，她更感謝男友陪她面對很多生活上的挫折與不開心，除了給她支持，更幫她找回愛音樂的感受。她更向男友喊話，希望能把她寵到公主病。

(中時新聞網)