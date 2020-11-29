共機來不停，台海形勢緊張，兩岸情勢處於兵兇戰危的氛圍。作家龍應台的哥哥、也是前屏東迦樂醫院院長的龍應達，以孫子兵法為例，強調戰爭只是手段，並不是目的，備戰只是為了防止戰爭，強調《孫子兵法》也是「主和」。

據香港媒體《中評社》報導，龍應達28日出席「海峽產業心共識」會議時表示，今天到底是要和大陸對抗還是合作。他以《孫子兵法》為例，《孫子兵法》中心思想從頭到尾都是主和，戰爭只是手段，並不是目的，備戰只是為了防止戰爭。

對於目前美對台軍購不斷，龍應達也表示，國防武力不是求戰，而是避免戰爭。他舉例，以色列全民徵兵是為了保護國家，不管男女都要當兵，因為國家是大家的。龍應達指出，結果台灣現在是請人來當兵，月薪4萬元請人上下班，還要周休兩天，甚至部隊曾有氣溫超過攝氏32度不出操的規定。所以如果哪天打仗，兩岸要不要協議天氣太熱不打、休假中請尊重勞工權益不打？他斥「莫名其妙！」

龍應達用台灣俗語「草螟弄雞公」來比喻，這句話是用來形容弱者不知輕重，竟然主動向強者挑釁，是飛蛾撲火，必死無疑。蚱蜢戲弄公雞，就算頭戴鋼盔，還是會被公雞一口吃掉。

(中時新聞網)