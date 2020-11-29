台中市東勢區1間燒烤店失火，消防隊員佈設水線搶救。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

燒烤店冷氣室外機自燃失火，延燒隔壁鐵皮建物，包括騎樓堆積的廢棄冷氣、冰箱都遭祝融焚毀。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中市東勢區一家燒烤店失火，波及隔壁2戶鐵皮建物。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中市東勢區一家燒烤店失火，波及隔壁2戶鐵皮建物。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中東勢一家燒烤店29日下午傳出火警，火勢疑從冷氣室外機引燃，老闆及時逃出打119搶救。消防隊員獲報到場，火勢除向上延燒，濃煙迅速蔓延，火舌並向右延燒2戶鐵皮建物，打火弟兄在30分鐘內撲滅火勢，幸無人員傷亡，起火原因正由火調人員進一步調查。

台中市消防局29日下午2時8分獲報，東勢區文化街、第一橫街路口燒烤店失火，立即派遣第二大隊、東勢、新社、石岡、雙崎、豐原分隊，共出動消防車13輛、救護車1輛、警備車2輛、人員31名，由第二大隊副大隊長蔡石芳帶隊前往搶救。

消防隊員到場時燒烤店濃煙密布，並向右延燒鐵皮建物，經佈設水線搶救約半個小時，順利在下午2時42分撲滅。除燒毀燒烤店1樓門口裝潢、外牆及2樓冷氣室外機，另有2戶鐵皮建物1樓外牆毀損，幸無人員傷亡。

警消初步研判，火勢疑從燒烤店2樓的冷氣室外機引燃，遭受波及的鐵皮屋堆積廢棄冷氣、冰箱也燒毀，確切起火仍待火調人員釐清。

(中時 )