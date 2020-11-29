最近自歐美返台的民眾增加，加上秋冬專案12月1日起實施後，無採檢陰性證明者將無法返台，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今被問到，是否會擔心今年3、4月因歐美病例大爆發導致境外移入個案激增的狀況重演？強調現在狀況已與3、4月時不同，歐美已逐漸有一套對付病毒的策略，因此這種狀況應不至於重演。

莊人祥今受訪時強調，並不擔心接下來歐美返國者會影響國內的醫療量能，最近會較多人從歐美返國，主要是因我國祭出新規定，部分返台者的主要原因，很可能是對當地採檢單位及方式不熟悉，所以才會選擇先返台。

莊人祥說，雖然現在全球疫情仍然持續上升，發生率在各地來說也都比較高，但若跟3月時的狀況相比，確實不太一樣，當時歐美各國對病毒還不是很了解，採檢措施、治療標準、隔離方式都不是很清楚，但現在各國都已有一套系統，加上歐美的醫療較進步，因此這波疫情應不至於對國內的醫療體系造成影響。

(中時 )