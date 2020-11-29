蜂窩吊掛在樹叢中，難以被發現。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

新北市瑞芳區29日下午1點多，有9位民眾爬行鼻頭角步道時，遭虎頭蜂螫傷，皆受輕傷、目前意識清楚，分別送至瑞芳醫院、貢寮保健站、基隆長庚醫院救治。

據了解，3男6女共9人是旅行團，一行人從海園步道往鼻頭角步道行走，在鼻頭角下山，距離出口約30公尺處，遭虎頭蜂攻擊，蜂窩吊掛在樹叢中，難以被發現，所幸民眾皆受輕傷，目前新北市動物保護防疫處派人員前往拆除。

(中時 )