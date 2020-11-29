旅行團在鼻頭角步道遭虎頭蜂攻擊 9人輕傷送醫救治 16:442020/11/29 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 9位民眾爬行新北鼻頭角步道時，遭虎頭蜂螫傷。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蜂窩吊掛在樹叢中，難以被發現。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 新北市瑞芳區29日下午1點多，有9位民眾爬行鼻頭角步道時，遭虎頭蜂螫傷，皆受輕傷、目前意識清楚，分別送至瑞芳醫院、貢寮保健站、基隆長庚醫院救治。 據了解，3男6女共9人是旅行團，一行人從海園步道往鼻頭角步道行走，在鼻頭角下山，距離出口約30公尺處，遭虎頭蜂攻擊，蜂窩吊掛在樹叢中，難以被發現，所幸民眾皆受輕傷，目前新北市動物保護防疫處派人員前往拆除。 (中時 ) #鼻頭角 #步道 #虎頭蜂 #瑞芳 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 旅行團在鼻頭角步道遭虎頭蜂攻擊 9人輕傷送醫救治 16:442020/11/29 生活 新北國中女逛耶誕城失蹤4日找到了 關鍵又是手機與男網友 09:342020/11/19 社會 流亡港科學家淪新冠陰謀論打手 紐時點出幕後指使者 07:002020/11/22 國際 新莊女騎士左切遭撞爆頭慘死 肇逃廚師：以為與我無關 12:172020/11/17 社會 華府「挺川遊行」正反對峙爆衝突 1男背部刺傷、2警員掛彩 20:222020/11/15 國際 單親媽生活不順下藥勒斃小姊弟 法院判死刑4大原因曝光 15:502020/11/25 社會 金山磺港溫泉傳80歲老翁倒臥池中 緊急送醫不治 11:112020/11/15 社會 台2線濱海段大貨車今年近3萬件違規 警拋小蜜蜂、三眼測照改善 09:432020/11/21 社會 馬克縱走正夯 苗縣消防局釘定22個救援樁號 14:332020/11/26 寶島 涉排汙業者 關門悍拒環保局稽查 04:102020/11/15 地方新聞 生活熱門新聞 全聯神級夜市美食買1送1 內行人爽喊：已吃8盒 - 生活 全聯架上驚見湯麵神配料她手刀搶購 網大讚識貨：30年吃不膩 - 生活 冷空氣接力報到 下波更強 氣象局：濕冷一周 - 生活 猴子機車狂打「豆漿」下秒一口吞 車主全程目睹崩潰 - 生活 才嗆聲要1打35陳柏惟卻被秒殺 網友現作一張梗圖100分 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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