「蛇姬」林采緹2018年帶球嫁胡睿兒，沒想到去年月臨盆之際，男方爆出夜店撿屍性醜聞，林采緹當下選擇維持婚姻，直到今年3月才心死簽字離婚，正式揮別2年短命婚，經過一段時間沉潛後，林采緹振作全力拚工作，也積極經營社群，跟粉絲互動，最近展現健身成果，穿著輕薄貼身迷你裙入鏡，完美曲線一覽無遺。

林采緹在前一段婚姻中，咬牙承受前夫鬧出的夜店撿屍風波，胡睿兒最終判服刑2年定讞，林采緹則斷開腥尪，成了單親媽，如今林采緹除了工作之外，多數時間放在運動、健身，努力鍛鍊好身材，也因此業配邀約不斷，近日更被健身品牌相中代言，可以說熬過壞運，生活過得一天比一天好。

林采緹凌晨貼出兩張美照，跟粉絲說晚安，照片中的她走制服風對鏡自拍，上身是長袖白襯衫，下身則是一件緊身迷你短裙，由兩片輕薄粉紅色布料拼接製成，超級服貼，襯托出她的逆天長腿與凹凸有致線條。

林采緹的「制服誘惑」美照，盡顯她惹火身型，看得出來她平時對身材相當要求，健身有成，短短時間就獲得破6千讚數，被盛讚如今的身材「穠纖合度剛剛好」、「超超超級級美」，她也曾表示過去很在意大眾眼光而自卑，如今試著接受不骨感的自己，「但現在更多是為了自己，而不是為了誰們」。

(中時新聞網)