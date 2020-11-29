楊正中驚訝的說，不挖不知道，一挖才發現問題嚴重！（市議員楊正中服務處提供／陳世宗台中傳真）

福恩里台開3期社區前水溝重新施做說明會。（市議員楊正中服務處提供／陳世宗台中傳真）

建設局立即派員施工，修復水溝的溝底破洞等問題。（市議員楊正中服務處提供／陳世宗台中傳真）

「不挖不知道，一挖才發現問題嚴重！」台中市西屯區水溝破底導致經長年沖刷，地基竟然被掏空；西屯區福恩里陳桂香里長急叩市議員楊正中會勘，楊正中看了大吃一驚，禍首竟是社區旁水溝溝地破洞，方導致社區地下室滲漏，要求市府建設局盡速派工，避免災情越演越烈。

福恩里長陳桂香說，近日台開花園3期社區居民陳情，表示社區地下室滲漏問題嚴重；然而社區找師傅修繕仍未能解決，懷疑並非社區內部所造成，因而轉向與楊正中議員陳情並實地會勘。楊正中召集相關單位會勘後發現，其實是社區旁水溝溝地破洞，才導致水溝流水往社區地下室滲漏。為此，他也向市府建設局要求盡速施工，修復水溝溝底破洞問題。

楊正中表示，近日水溝重新施作工程已開始進行，但他再到現場關心時施作情形時，經工程人員反應幸好當初有趕快進場施作，否則後續恐影響甚鉅。工程人員施工時挖開水溝驚見，大樓旁地基掏空了2至3米深！地基掏空起因於水溝破底，以致於長年沖所造成，因此必須先將掏空部分重新灌漿後，水溝才得以重新施作。

楊正中強調，不挖開都不知底下問題如此嚴重，所幸包商有緊急修復，否則未來的事，誰也說不準；雖本案原預計11月底要完工，因發掘地基掏空而延後3天，但安全最重要，幸好居民也都能體諒！

(中時 )