台南市善化國中棒球隊成立25年，但因資源有限，設備老舊無法時常更新，台南市議員林志展得知後，捐贈善化國中棒球隊1台全新的發球機，29日上午舉行捐贈儀式，立委郭國文也到場與林志展一起替棒球隊的練習賽開球。

善化國中棒球隊因原有的發球機老舊，卻缺乏汰換的經費，善化區信仰中心慶安宮得知後，不久前捐贈1台全新的發球機給棒球隊，林志展與郭國文參加捐贈儀式時，得知發球機的數量還不夠，在郭國文的建議下，林志展二話不說答應再捐贈1台全新的發球機給棒球隊。

林志展表示，他年輕時就一路支持善化的棒球隊，期勉大家打擊愈來愈好，成就愈來愈高。郭國文則說，球隊有棒球場，卻沒有練習場，他將向中央爭取經費，將網球場改造成棒球練習場，未來也將協助爭取南科管理局的作業基金，協助棒球場的硬體設施更充實。

上午捐贈儀式後郭國文與林志展也替球隊的練習賽進行開球，不少球員家長到場觀禮，場面熱鬧。善化國中校長林銘宏則感謝林志展與郭國文對棒球隊的支持，他也勉勵球員，未來事業有所成時，學習林志展對球隊的捐助，一定要對社會有所回饋，有一顆回饋的心，投入社會公益，幫助需要的民眾與團體。

(中時 )