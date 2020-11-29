環保署發布修正《放流水標準》，明年元旦起，針對3種排水量不同限制的既設業者，加嚴重金屬等9項限值，並新增「錫」管制項目。台中市環保局29日表示，已函文轄內近300家列管事業及早因應，避免明年遭裁處及告發。

環保局表示，新修正《放流水標準》部份管制項目與限值，包含修正氨氮、硼、自由有效餘氯、重金屬及真色色度等。既設業者針對3種排水量有不同限制，包含排水量150CMD以上的金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業等3事業；排水量500CMD以上的晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、化工業、印刷電路板製造業等4事業；無排水量限制的科學工業園區、石油化學專業區等專用污水下水道系統。

環保局指出，為進一步減少水體氨氮排放總量，金屬表面處理業或電鍍業、製革業、廢棄物掩埋場和發電廠等5種事業及其他工業區污水下水道系統，則新增「氨氮」管制項目。

環保局說明，相關業者應於明年1月1日前完成廢污水處理設施改善及許可證變更；無須改善即符合標準業者，應檢視其許可內容是否符合加嚴標準限值，若未符合，應於明年1月1日前完成許可內容變更。

環保局指出，相關列管事業、科學工業園區專用污水下水道系統、石油化學專業區專用污水下水道系統等，須盡早確認放流水中各項重金屬的排放情形，是否符合明年規定的放流水加嚴標準，並以清潔生產概念，由製程或原物料進行源頭改善。

(中時 )