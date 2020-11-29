建設局並同解決該路段地下管線埋設問題。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台灣大道機慢車道因路面龜裂不平危及機車族的行車安全！經市議員楊正中等為民請命，市府建設局投入660萬元啟動寬頻管道改善工程，自30日起至12月30日，將全天候、全路段封閉台灣大道2段（五權路至民權路）往西向機慢車道，並解決該路段地下管線埋設問題。

楊正中說，台灣大道是台中東西向最重要幹道之一，也是管線埋設重要路徑，機慢車道下方管線密佈，且為台中車流量密集度極高的路段，路面在高強度使用、輾壓下，造成路面龜裂及不平整情形，加上管線挖埋、復舊後的材料弱面，導致機慢車道上路面破損加劇，路面修補成為常態，影響通行安全。

建設局長陳大田指出，原行駛於慢車道的汽車及公車須改行台灣大道快車道，機車族則改由日興街轉西屯路，提醒用路人提早改道，並遵循現場交通人員指揮，確保行車安全，造成交通不便請見諒。

建設局強調，為提升路面使用安全性及舒適度，將針對瀝青路面下密佈的管線進行降埋或加固工程，可有效提升瀝青面層的延壽性，並接續辦理機慢車道燙平作業，施工期間請用路人依指示行駛。

(中時 )