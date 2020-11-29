包括澳洲最大城雪梨在內的部分地區昨天晚間氣溫創下歷年11月新高，白天氣溫破攝氏40度。新南威爾斯州（New South Wales）西部、南澳州（South Australia）以及維多利亞州（Victoria）北部的大片土地的氣溫更直逼攝氏45度。預估今天氣溫會連續第2天破攝氏40度。澳洲氣象局預測，新南威爾斯州北部與昆士蘭州（Queensland）東南部部分地區將出現5－6天的熱浪。為嚴防今年初的野火再現，新南威爾斯消防局已對該州的東部與東北部下達全面禁火令。

雪梨的中央商業區（CBD）在28日晚記錄到創新高的高溫，到了29日凌晨4:30左右，氣溫回升到攝氏30度，之前最高溫是1967年寫下的24.8度。

雪梨市民湧入海灘，為防止新冠病毒傳播，新南威爾斯州衛生當局呼籲民眾保持社交距離。

消防局警告，熱風加劇乾燥情況，預測會有「非常高到嚴重程度的大火風險」。 去年夏天的野火燒得又久又猛，焚毀近1200萬公頃土地，3000棟房舍，奪走33條人命，估計有10億隻動物死亡。

(中時 )