嘉義縣長翁章梁（右三）、嘉義市副市長陳淑慧（左五）贈送林德明夫妻（中）禮物，祝賀榮退。（嘉義市政府提供）

嘉義縣長翁章梁（左）授證給寄養家庭。（嘉義家扶中心提供）

嘉義家扶中心29日舉辦寄養家庭授證典禮，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁感謝寄養家庭為社會照顧好下一代，另有當寄養家庭15年的林明德夫妻榮退，黃敏惠稱許寄養家庭是正派善良的力量，希望更多人投入傳承這股力量。

住嘉義市的林德明、賴慈霖夫妻，15年前照顧1名3歲女童，開啟當寄養家庭之門，15年來照顧了28名寄養兒少，從1歲至18歲都有，還有體弱的身障孩子。

家扶中心表示，林德明念初中開始寄居在嘉義市親戚家，能體會寄人籬下的心情，因此給寄養兒少更多空間和支持，賴慈霖曾加入保母系統，轉進寄養家庭行列。

66歲林德明說，照顧寄養的孩子，讓他懂得分擔家務，也感覺年輕、快樂，但年紀漸長，體力有限，才退出寄養服務行列，希望有更多人投入這個行列，照顧需要照顧的孩子。

黃敏惠表示，寄養家庭照顧不幸、需要陪伴又非親生的孩子，是神的工作，但交由人來做，寄養家庭就是正派、善良的力量，像林德明有感於從偏鄉來市區，得到許多照顧，而加入寄養家庭，希望這股愛的力量能繼續傳承。

翁章梁表示，需要被寄養的孩子越來越多，他們在原生家庭遭遇不幸，才會到寄養家庭，寄養家庭就像是種植咖啡豆「接枝」，希望他們可以寄養家庭裡成長得更好，感謝所有寄養家庭的付出。

家扶中心表示，自1885年承辦嘉義地區寄養服務至今，共訓練94戶寄養家庭，照顧709名兒童和少年，每年約有60名兒童少年接受寄養家庭服務，明年度共有42戶寄養家庭受聘，嘉義市13戶、嘉義縣29戶。

(中時 )