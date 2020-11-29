高雄市鳥松國小29日歡慶創校100周年，市長陳其邁親臨祝賀，他說，從日治時期至今，鳥松國小作育英才，是高雄最具指標性的小學之一，百年來孕育出許多傑出校友，在社會各界發光發亮、為民服務，也帶領鳥松國小邁向下個璀璨百年。

為迎接百年校慶，今日不少鳥松國小老校友返校同歡，現場學生為陳其邁佩掛象徵鳥松精神的樹爺爺「守護」校製雷雕項鍊，一同參與開幕儀式。

陳其邁致詞時表示，非常喜歡「敬天愛人」這句話，我們對大自然尊敬，並守護家人跟周遭的朋友，秉持此精神，鳥松國小百年來孕育出許多傑出校友。

陳其邁現場也頒發傑出校友獎給台灣彩券公司董事長薛香川、高雄市議員鄭孟洳等21人。薛香川說，以前讀書時校舍是平房，操場也曾是一片稻田，田埂旁小溪流還可以捉魚，和如今的高樓建築截然不同，兒時記憶再度湧現，既感動又高興。

鳥松國小退休校長曾憲宏與音樂人李志衡聯手創作百年校慶紀念校歌，並在學校川堂設置百周年紀念牆；校長文惠慧說，設立牆面的意義是象徵「吃果子拜樹頭」，藉此感恩各界協辦百周年慶，希望孩子們能夠見賢思齊，未來也要回饋社會、貢獻所長。

(中時 )