大陸外管局副局長鄭薇28日表示，將根據國際經濟金融形勢變化和大陸發展戰略需要，研究推進新的外匯管理改革開放措施，服務新發展格局。其中，包括常態化地發放QDII（合格境內機構投資者）額度。
澎湃新聞報導，鄭薇在2020中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會中表示，將從三方面穩妥有序推進資本項目開放。
一是全面放寬直接投資領域外資准入，確實落實准入前國民待遇加負面清單管理模式。對此，鄭薇表示，將落實和推動簽署雙邊、多邊貿易與投資協定，創新直接投資方式，推進合格境外有限合夥人（QFLP）和合格境內有限合夥人（QDLP）外匯管理方式改革，更好符合市場主體的跨境投資需求。
其次是推動跨境融資交易和匯兌環節統一協調，制訂私募投資基金跨境投資的政策框架，實現全口徑跨境融資宏觀審慎加行業負面清單的管理，提升跨境融資便利化水準。
此外，鄭薇指出，加快提升金融市場國際化水準，推動實現符合國際慣例的證券投資開放政策，常態化地發放QDII額度，實施「跨境理財通」試行，整合金融市場開放管道。
(工商 )
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