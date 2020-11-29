國際能源總署（IEA）最近報告指出，今年新冠肺炎疫情讓全球能源需求成長趨勢被逆轉，但太陽能與風力發電等清淨能源需求仍加快成長。

IEA估計今年全球能源需求量萎縮5％，主要是疫情重創航空業、打擊經濟、油價波動劇烈等因素造成。

但今年全球再生能源需求可望增加1％，其中用來發電的再生能源量就可能增加7％。1月到10月全球拍賣再生能源量，較去年同期增加15％為歷年來同期最大增幅。

IEA在5月疫情影響全球經濟最嚴重時發表特別報告，預期今年再生能源需求量下滑13％，但IEA最新報告顯示其對再生能源看法有很大改變。

IEA指上半年再生能源工程進度，受供應鏈中斷和營建延後等影響，但各國封鎖措施自5月中開始解除而解決物流問題，使營建與再生能源設備的製造迅速恢復。

新的再生能源發電設施不斷興建，令整體再生能源使用量增加，包括美國和中國等讓今年全球再生能源裝置容量提高4％，令全球新的再生能源發電量可能達200吉瓦（gigawatt）創新高。

200吉瓦足夠供應2億個家庭使用，並代表今年全球整體新增電力供應來源裡，將近九成來自再生能源。

外界批評再生能源業太依賴政府投資才能存活，但IEA指出再生能源發電逐漸成熟，風力發電與太陽能光伏發電的整體發電量，可望分別在2023年和2024年超越天然氣和煤。

在投資上，再生能源業已出現取代石化燃料產業的趨勢。像再生能源公司NextEra已成為美國最大的上市能源公司，市值超過石油業巨擘艾克森美孚。後者在七年前仍然是美國市值最大的上市公司。

IEA預期這趨勢會繼續下去，估計主要石油業者投資再生能源的發電量，到2025年會較目前增加十倍。

(工商 )