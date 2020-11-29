近日新冠肺炎疫苗捷報頻傳，令投資人期待全球即將擺脫疫情，但花旗集團旗下Citi Research預測已開發國家要到明年底才會達到群體免疫，而新興市場可能需要更長時間。

花旗預期疫苗普及有助全球經濟活動回歸常軌，讓明年全球經濟成長率增加0.7個百分點，後年經濟成長率增加3個百分點。

11月以來，莫德納及輝瑞、BioNTech等藥廠先後發表新冠肺炎疫苗第三階段人體試驗報告，結果顯示疫苗功效高達90％以上。阿斯特捷利康與牛津大學日前發表的分析結果也指出，疫苗功效最高可達90％。

花旗預期上述3款疫苗將在12月到明年1月之間在美國及歐盟等地取得緊急使用授權，進入量產及分配階段。

根據花旗統計，上述3款疫苗至今收到的預購訂單有多達85％來自已開發國家。美國、英國、日本、加拿大、澳州及歐盟所訂購的疫苗劑量都已超過當地人口數，因此估計這些地區的人民將優先取得疫苗。

花旗估計已開發國家將在明年第二、三季加速疫苗普及，並在明年第四季達到群體免疫。隨著疫苗普及，已開發國家明年經濟成長率可望增加1.2個百分點，後年增加3.9個百分點。

相較之下，新興市場包含中國在內有不少亞洲國家早已恢復經濟活動，因此疫苗對當地經濟帶來的助力較不顯著，估計明年新興市場經濟成長率因此增加0.1個百分點，後年增加2個百分點。

另一方面受限於疫苗的物流難度，新興市場將比已開發國家更晚取得疫苗，尤其是低收入國家更須仰賴聯合國疫苗全球取得機制（Covax）協助，估計要等到後年底或更久以後才能取得足夠疫苗。

花旗也表示，假設疫苗功效不如預期或新冠病毒再生率增加，都有可能延後全球群體免疫的時間點。況且，民眾對疫苗的接受度也會影響群體免疫的進度。

(工商 )