中國人民銀行副行長劉桂平28日表示，新冠肺炎疫情並未打亂大陸金融市場開放節奏，下一步，人行將繼續會同相關部門，遵循國際化、市場化、法治化原則，積極穩妥推進金融業自主開放。

澎湃新聞報導，劉桂平在2020中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會中，針對金融業開放提出五大方向，其中包括推動金融業系統化、制度化開放，推進金融市場開放和基礎設施互聯互通，以及穩慎推進人民幣國際化等。

此外，劉桂平指出，可透過高水準開放引進更多海內外優質金融資源參與國內大循環。

劉桂平說，從需求面來看，要全面促進消費，提高居民收入與保障人民生活是重要的著眼點。可透過金融開放，加強國內金融體系、金融市場以及金融制度規則與國際的對接，允許外資深度參與國內資管市場，為增加居民財產性收入提供更為多樣化的管道。

同時，可引入更多金融機構和專業投資者參與退休保險第三支柱建設，提高退休金投資管理水準，擴大居民退休資產選擇範圍，分散投資風險，解決人口老齡化進程中的退休金不足問題。

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