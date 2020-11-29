競速輪椅上的勇者，克服身體障礙如風般飆速。 （莊哲權攝）

視障選手在黑暗世界中用生命跳遠。（莊哲權攝）

200公尺輸椅奪金的嘉義縣腦麻選手林宜太，在攝影師前驕傲地展示背號。（莊哲權攝）

全國身心障礙國民運動會29日進行第3天賽程，來自全國1900名選手，全都是不向運低頭的生命勇士，其中，戴著助聽器的許樂在100公尺跨欄，以14秒18破聽障奧運14秒20紀錄，教練簡慶宏說，聽障對平衡感影響很大，許樂一開始跑常會跌倒，靠著後天不斷訓練才適應。

台中新民高中體育班學生許樂，雙耳聽力嚴重受損，左耳配戴電子耳、右耳戴助聽器，右耳聽力只剩10％，因此常感到自卑，國中練田徑後展現爆發力，在多場賽事中奪金。

許樂今年首次參加全障運，報名8個項目，已拿下4金，在訓練主項100公尺跨欄，以14秒18打破聽奧14秒20的世界紀錄，教練簡慶宏說，此成績只是練習水準，其實還能有更好的表現。

另外，選手陳富貴28日在肢障桌球個人單打，在落後的情況下反敗勝，為台東奪下1金；卑南族的陳富貴17年前在紅葉山區搶修道路時，土石崩落導致頸椎損傷半身癱瘓，未被命運擊敗，經過2年復健，逐漸走出生命的幽谷。

田徑場上，跳遠選手在黑暗中直線奔跑、奮力用生命躍起；競速輪椅上的勇士，超越身體障礙，如風般飆速；正在台東如火如荼進行的全國身心障礙國民運動會，來自各縣市1900名選手，有1900個激勵人心的故事，也吸引不少攝友用鏡頭捕捉感人的一刻。

擔任志工的台東大學特教系學生說，看了3天的比賽，「覺得自己好廢」，也很感動，對自己所學有許多啟發；教育處長林政宏說，3天賽程，看到生命的韌性；台東縣體育會理事長陳銘風說，選手奮鬥精神，是年輕人學習的榜樣。

(中時 )