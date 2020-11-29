太保市前潭里一間家具工廠突然竄出濃煙、火舌。（張毓翎攝）

嘉義縣太保市前潭里一間製椅工廠29日下午突然竄出濃煙、火舌，嘉義縣消防局獲報後，出動太保等多個消防分隊前往搶救，當時廠內有20多名外籍移工及1名警衛，見狀趕緊逃出，所幸無人員傷亡，現場消防人員持續灑水灌救，防止火勢蔓延。

起火位置疑似在作業區，現場消防人員持續灑水灌救，防止火勢蔓延到隔壁行政辦公廠房。（張毓翎攝）

現場目擊者說，當下看到多名外籍移工，紛紛拿著大包、小包逃出。（張毓翎攝）

嘉義縣消防局指揮中心29日下午4時許接獲通報，民眾指太保市前潭里一間工廠傳出火警，出動太保、祥和等多個消防分隊前往搶救，消防局在下午6時許表示，目前祥和分隊長初步回報全面燃燒，無人員受困或受傷。

現場目擊者說，當下看到多名外籍移工，紛紛拿著大包、小包逃出，由於火勢極旺，廠內有許多易燃物，火勢一發不可收拾，大火產生的濃煙直竄天際，從遠處都看得見。

工廠員工說，目前有20多位外籍移工住在廠房，所幸發生火警時，這20多位移工和1名警衛都及時逃出，詳細起火原因及財損仍待釐清。

起火位置疑似在作業區，現場消防人員持續灑水灌救，防止火勢蔓延到隔壁行政辦公廠房。

太保市長黃榮利、嘉義縣議會副議長陳怡岳、縣議員戴光宗、林緗亭等多位市民代表也到現場關心；黃榮利說，所幸沒有傳出人員傷亡，但工廠損失，恐怕難以估計。

(中時 )