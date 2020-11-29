台南市在南美2館舉辦以獨立樂團為主的貴人散步暨城市音樂節，加上文創市集擺攤，收到驚人效果，台南市觀旅局估計29日、29日兩天人潮逾10萬人，周邊店家外溢產值達2億元，但人潮太擁擠，考慮明年將市集與音樂節拆開舉辦。
台南市第4年舉辦以獨立樂團為主的音樂節，人潮逐年上升，今年適逢新冠肺炎疫情，台南市邀請的樂團增至72組，追逐而來的樂迷更多。
台南市觀旅局將音樂節主場地安排在南美2館，為了吸引人潮聚集，另外在草地區舉辦文創攤位的森山市集，造成逛市集與聽音樂的兩邊人潮併在一起，周邊兩天吸引10萬人潮。
不少想參加的民眾見到人潮望而卻步，網友直呼惡夢，「以為看到喪屍」認為市集與音樂會場地應該拆開，分散人潮，「在人潮內推擠逛街反而受罪」。
台南市警二分局表示，南美二館兩天的活動，28日因為周邊逢廟會活動，部分路段阻塞，29日周邊路段已暢通。
台南市觀旅局長郭貞慧表示，原本將音樂會與市集聚集在南美2館，是為了兩者能「結市」相輔相成，不料人潮意外踴躍，已開會討論明年將兩活動拆開舉行。
郭貞慧表示，這場活動估計人潮超過10萬，周邊店家外溢效應達2億元，台南市希望建構一個獨立創作樂團表演平台，讓音樂創作團體透過每年在台南的表演而扎根。
(中時 )
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