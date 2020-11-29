秋鬥大遊行上周日舉行，共有5萬民眾走上街頭，對執政黨近期開放萊豬進口，以及中天新聞台換照等情事發出怒吼。前新聞局長鍾琴今日接受電訪表示，上週秋鬥，可以看出，民進黨對於萊豬進口及壓制新聞自由做得太過火，才引發人民不滿。

鍾琴說，台美貿易關係中，台灣長期享有順差，所以美國才要求台灣開放肉品進口，其實不管是中國或是東南亞的部分國家，都有進口，但人家可以要求不可含萊劑，為何民進黨政府不朝這方向努力？

鍾琴表示，人民不見得反美豬，但絕對因食安問題而反萊豬，雖然有些國家，迫於美國壓力，而進口萊豬，但歐盟等許多國家，都有要求及爭取權益，以致美國好幾家最大的肉品供應商不使用萊劑了，但台灣為何不堅持這樣的健康作法？民進黨為何不爭取？這就是人民上街的原因。

鍾琴指出，中天換照問題，在民間解讀上，就是民進黨正在箝制媒體監督的第4權，因為中天的立場是監督政府，反執政黨，所以才不讓中天換照過關。

鍾琴說，日前執政黨宣稱NCC是獨立機關，NCC也召開聽證會審查，但看在學者專家眼裡，聽證會內容實在是一蹋糊塗。且從日前總統府流出的密件公文可見，NCC在審查中天換照的事情上，早已受到政治力影響。

鍾琴表示，台灣號稱國民自由的國家，如今政府的作法竟都不是多元包容，當政府在民主外衣下縮緊對人民的控制，不論是大型或小型的抗爭，未來恐怕都將層出不窮。蔡政府應保持謙卑，真誠與人民溝通，如果想強力壓制的手段，恐將適得其反。

(中時 )